«Такая красавица!»: Васильев восхитился эффектом от платья на запах, которое спрятало живот и полноту героини

Новая героиня шоу «Модный приговор» Ирина с полной фигурой и заметным животиком смогла впечатлить ведущего Александра Васильева. А все благодаря удачно подобранному луку от стилистов проекта.

Участница фэшн-преображения вышла на подиум Первого канала в шелковом платье с деликатным черно-белом леопардовым принтом. Главной особенностью наряда был крой на запах. Именно он, по мнению Александра Васильева, обладает приятным стройнящим эффектом, визуально вырисовывая талию даже на фигурах «яблоко», как у Ирины.

Важен и тот момент, что в области живота платье имело сборки, которые скрывали под собой ненужные объемы. А V-образный вырез вытягивал шею, а также силуэт героини и делал зрительно ее формы стройнее. Уравновешивали образ и рукава-окорока, отвлекая от округлостей.

«Такая красавица!» — восхитился Александр Васильев Ириной.

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