«Сейчас донашивают»: какие брюки выходят из моды и их явно не стоит уже покупать, назвала Хромченко

Из-за пандемии тренд на них немного затянулся.

Этой осенью активно заявили о себе широкие брюки в пол утрированных объемов, буквально волочащиеся по земле. В тренде остаются различные варианты моделей с лампасами, которые вытягивают длину ног и делают образ более респектабельным и стильным.

Все еще актуальны шорты и бермуды, их теперь носят с колготками (в моде черные полупрозрачные) и деловыми жакетами. Данный тренд особенно интересен дамам, которые любят мини, но по какой-то причине не любят надевать юбки.

Эти фэшн-направления озвучила Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». Также ведущая назвала брюки, которые уже явно не стоит покупать, велосипедки, а вот поносить их этой осенью пока не считается дурным тоном.

«Велосипедки, прямо скажу, это уже не сильный тренд, это достаточно старая новость. Все уже наносились их еще в допандемический период и сейчас просто донашивают то, что напокупали раньше и не успели сполна насладиться этими обновками, потому что пандемия настигла. И, естественно, прерванный полет очень хочется как-то продлить: деньги-то заплачены. Велосипедки — это близкий родственник лосин, но появились они, на самом деле, в «долосинный» период», — рассказала Эвелина Хромченко.

Стилист не советовала носить велосипедки полным дамам, считая, что они должны закрывать брюками колени.

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