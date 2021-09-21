Жилеты – в топе осенних хитов: Рогов рассказал, какие модели сейчас в моде

Чем проще и небрежнее вы выберете модель, тем лучше.

Простота и небрежность продолжают главенствовать на мировых подиумах. Вязаные жилеты, как никакие другие предметы гардероба, отражают это модное направление.

Как рассказал Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live, сейчас актуальны вязаные жилеты. Их носят с шелковыми блузками и рубахами. Трендовая модель — грубой вязки с треугольным воротником. Ее еще называют «жилетом деда» за ретровид. Актуален узор в виде горизонтальных полосок или клетки, в моде расслабленные, как бы большеватые экземпляры.

Также стилист поведал о стильном приеме, который можно использовать самостоятельно – распустить по бокам швы и носить жилет в виде манишки. По словам ведущего, эту фишку использовал бренд Maison Margiela на своих последних показах.

«Будет смотреться классно и очень стильно!» — заверил Рогов.

В моду вслед за куртками-телогрейками с характерной стежкой вошли также стеганые жилеты. Их Рогов посоветовал покупать на пару размеров больше нужного. А носить их рекомендовал под жакет или даже сверху него, а также с романтичными платьями в цветок и легкими блузами в викторианском стиле.

«Обратите на них внимание!» — советовал Александр.

К слову, ранее Эвелина Хромченко подложила альтернативу жилетам – кроп-топы, которые тоже теперь носят поверх блузок, футболок, лонгсливов, рубашек и даже платьев.

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