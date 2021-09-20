«Это писк сезона»: Васильев продемонстрировал костюм в модном оттенке, который идет не всем

Желтые тона в 2021 году — на пике популярности.

Желтый оттенок, наряду с серым, Институт цвета Pantone назвал самым актуальным в 2021 году из-за пандемии. Эксперты сочли, что этот солнечный колор отражает желание людей радоваться жизни.

«Желтый цвет — это писк сезона, а его разбеленный оттенок называют по-разному, я его называю цветом омлета. А знаете почему? Потому что часто делаю омлет и ем его на завтрак», — пошутил Александр Васильев.

Ранее о желтом оттенке высказывалась Эвелина Хромченко, которая замечала, что он идет далеко не всем. Тон может показать цвет лица в невыгодном свете, поэтому выбирать наряды в данном колоре необходимо при дневном свете, так больше будет шансов не совершить ошибку.

«Это цвет счастья, цвет успеха, цвет, который, несомненно, привлекает к себе внимание», — также говорила о желтом Эвелина Хромченко.

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