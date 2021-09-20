«Все очень корректно»: Хромченко показала идеальный костюм для женщин с фигурой «груша»

Главное здесь выдвинуть на первый план талию и уравновесить бедра.

На шоу Первого канала «Модный приговор» пришла красивая гостья 35 лет по имени Евгения с фигурой «груша». Ее отличительная особенность – это тонкая талия, хрупкие плечи, но при этом массивные бедра.

«Народный стилист» не смогла подобрать для нее наряда, в котором бы участница фэшн-преображения смотрелась бы выгодно, чего нельзя сказать об экспертах проекта, работой которых ведущая программы Эвелина Хромченко осталась весьма довольной. Она сравнила лук «народного стилиста» в черном платье-комбинации, которое показало фигуру Евгении слишком грузной, с красным костюмом, на котором остановили свой выбор стилисты профессиональные.

Этот красный комплект женщины с аналогичной фигурой могли бы взять себе на заметку.

«Силуэт этого костюма очень корректен по отношению к пропорциям нашей героини. И если в черном платье ее бедра смотрелись тяжеловато за счет того, что плечевой пояс был обнажен, а верх у нее очень легкий. Сейчас все очень корректно зафиксировано на очень тонкой части ее фигуры – на талии. Благодаря портупее с подвеской из этой маленькой сумочки, благодаря степени приталенности этого костюма (полуприталенный, — прим. автора), благодаря чуть-чуть расширенному плечевому поясу, который достигается за счет подплечников и кроя», — высказалась Эвелина Хромченко.

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