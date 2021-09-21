«Прохор — это святое»: экс-жена Шаляпина призналась ему в любви на собственной помолвке

Прохор Шаляпин в свое время участвовал в «Фабрике звезд». Однако теперь он больше знаменит не благодаря своему творчеству, а личной жизни. Певец два года прожил в браке с Ларисой Копенкиной. Бизнесвумен была старше его на 28 лет, но это артиста не смущало. После расставания они остались в дружеских отношения. Недавно Прохор снова женился, устроив свадьбу в США со своей избранницей — 42-летней миллионершей из Канады Татьяной Клаудиа Девис.

Пока Шаляпин переживает за жену, так как она находится в больнице. Ему пришлось покинуть избранницу, чтобы вернуться в Москву на заработки. Тем временем замуж собралась его экс-пассия Лариса Капенкина.

Более того, она устроила вечеринку в караоке-клубе, чтобы отпраздновать помолвку. 59-летняя бизнесвумен выбрала в спутники Василия Райского, который занимается криптовалютой и заверил, что его можно называть долларовым миллиардером.

Со сцены будущий жених признавался в любви Копенкиной, а вот сама женщина ждала появления Прохора, который обещал приехать и поздравить молодых. Журналистов же больше интересовало, как Василий познакомился с бывшей женой Шаляпина.

«Это случилось лет пять назад на вечеринке у Степы Меньщикова (экс-участник «Дома-2». — Прим. ред.). Лара там была «Мисс…», тем и зацепила. Но сошлись не сразу. Пока нагулялись», — пояснил Василий.

А вот Копенкина с радостью заговорила о чувствах к Шаляпину и даже отметила, что не прочь возобновить с ним роман и жить семьями.

«За что я его люблю, я вам не скажу. Но Прохор — это святое. Я очень хочу, чтобы его брак был долгим и счастливым. А я просто буду рядом. Вы знаете, что мой будущий муж по вероисповеданию мормон? Может, и я в мормоны пойду. Им можно все! В общине мормонов даже семьями живут. Почему бы и нам не сойтись с Прохором и его женой? Он ведь для меня родной человек. Это моя кара небесная, любимая кара», — цитирует «Комсомольская правда» слова Ларисы Капенкиной.

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