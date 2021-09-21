«Я с недоверием отношусь к ее будущему мужу»: Шаляпин высказался после помолвки Копенкиной

Как отметил музыкант, он будет разбираться в этой истории.

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о помолвке своей бывшей жены предпринимательницы Ларисы Копенкиной с молодым бойфрендом Василием Райским.

«Ей самое время выходить замуж. Сейчас прекрасное время и пора. Я желаю ей счастья. Не очень понимаю, правда, за кого она собралась замуж. Будем надеяться, что он состоятельный, как пишут СМИ. Правда, не верится в его состоятельность. Мне кажется вся эта история пока покрыта туманом». Прохор Шаляпин

По словам Прохора Шаляпина, он обязательно будет разбираться, за кого собралась замуж его некогда любимая женщина. «Я с недоверием отношусь к ее будущему мужу, но, конечно, желаю ей счастья и очень ее люблю. Мое мнение не сделает ее более счастливой. Но я искренне хочу, чтобы она была любима», — заметил Прохор Шаляпин.

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Напомним, что Шаляпин и Копенкина, которой сейчас 66 лет, были вместе с 2013 по 2015 год. Детей в этом союзе на свет не появилось.

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