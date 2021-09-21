Бывшая жена Прохора Шаляпина выходит замуж за молодого обеспеченного бойфренда

Бывшая жена музыканта Прохора Шаляпина предпринимательница Лариса Копенкина в сторис Instagram сообщила, что теперь она помолвлена со своим молодым бойфрендом Василием Райским.

Известно, что торжество по этому случаю состоялось в одном из московских караоке-клубов, а в ЗАГС молодые приехали на мотоцикле. Бизнес-леди на протяжении всего вечера выглядела невероятно счастливой рядом со своим любимым человеком.

Отметим, что Лариса Копенкина весь вечер активно зажигала со своим молодым избранником. Со сцены в их адрес постоянно звучали поздравления. Василий даже успел повторно сделать Копенкиной предложение прямо на сцене, что вызвало бурную реакцию у всех присутствующих гостей.

Заметим, что Ларисе Копенкиной несколько дней назад исполнилось 66 лет. В браке с Прохором Шаляпиным она была с 2013 по 2015 год. Сейчас они дружат и поздравляют друг друга с важными датами.

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