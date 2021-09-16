Прохор Шаляпин вышел в свет и рассказала о состоянии заболевшей жены-миллионерши

Певец пришел на мероприятие, где отметился в компании Лены Лениной. В это время его жена находится в больнице в тяжелом состоянии.

Прохор Шаляпин прославился, когда стал участником «Фабрики звезд». Но потом его имя стало мелькать в прессе не из-за новых хитов, а личной жизни. Он бы женат на Ларисе Копенкина. Она была почти в два раза старше его, но певца это не смущало. Спустя два года они расстались. Прохор едва не женился на Анне Калашниковой, но выяснилось, что она его обманула, родив ребенка от другого мужчины.

В 2019 году Шаляпин крутил роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской, но с бывшей женой Армена Джигарханяна свадьбу он так и не сыграл. Когда в жизни молодого артиста появилась канадская бизнесвуман Татьяна Клаудия Девис, никто не ожидал, что у них серьезные чувства. Не так давно они провели время в США, где тайно сыграли свадьбу. Торжество состоялось в Лас-Вегасе.

Примечательно, что Шаляпин вернулся в Россию один. Вскоре после свадьбы его жена заболела коронавирусом, а потом попала в больницу. Вот уже несколько недель она находится в медикаментозной коме, на аппарате ИВЛ. Певец не появлялся на публике несколько недель, но 16 сентября он был замечен на презентации канала СТС, который устроил мероприятие в честь старта нового сезона.

Прохор предстал в модном наряде со сверкающим худи. При этом он улыбался и даже позировал в компании модели, актрисы и писательницы Лены Лениной. В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro певец рассказал о состоянии жены. Оказалось, что пока она не идет на поправку.

«Пока состояние жены без изменений», — признался Шаляпин.

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