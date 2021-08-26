Прохор Шаляпин тайно женился на 42-летней миллионерше в Лас-Вегасе

Прохор Шаляпин в свое время участвовал в «Фабрике звезд». Артист прожил два года в браке с бизнесвумен Ларисой Копенкиной. Она была почти в два раза старше его, но певца это не смущало. Правда их союз оказался некрепким. Также едва не женила его на себе модель Анна Калашникова, но она обманула певица, родив ребенка от другого мужчины.

Последние месяцы Шаляпин не может не думать о новой пассии — 42-летней миллионерше из Канады Татьяне Клаудиа Девис. Этим летом он даже съездил к ней в США в гости и хвастался тем, в каком просторном особняке она живет. Однако лишь теперь стало известно, что певец решился снова попрощаться с холостяцкой жизнью. По возвращении в Россию он рассказал, что снова женился. Торжество прошло в Лас-Вегасе.

Банкет прошел в дорогостоящем отеле Wynn, в клубе «Интрига». Сам клуб закрыли ради свадьбы влюбленных. Там же состоялась регистрация брака. Во время празднования жених спел русские песни и хиты Юрия Шатунова, а также Верки Сердючки для канадцев, которые были гостями со стороны невесты. Отмечается, что на торжество было потрачено 15 миллионов рублей, об этом пишет «Комсомольская правда».

К слову, Татьяна облачилась в белоснежное платье с длинным шлейфом. Для нее это первая свадьба в жизни. Прохор выбрал белоснежный костюм. Хотя он уже был женат не раз, артист заверил, что ни одной своей свадьбы не помнит.

Смотрите также: