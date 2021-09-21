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Мама одобрила: Харламов познакомил главных женщин своей жизни

На днях шоумен открыл ресторанную сеть в Москве.

Мама одобрила: Харламов познакомил главных женщин своей жизни
Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

На днях Гарик Харламов открыл ресторанную сеть в Москве. На презентации он появился в обществе своей новой пассии, актрисы Катерины Ковальчук. О романе с ней в Сети говорили уже давно. Но шоумен скрывал подробности личной жизни. Теперь же он решил познакомить 28-летнюю звезду со своей мамой.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: Иван Макеев/»КП»

Говорят, что Наталья Игоревна одобрила выбор сына и, возможно, в скором времени 40-летний юморист распрощается со своим статусом холостяка. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, с актрисой Кристиной Асмус Харламов прожил в браке восемь лет. У них подрастает дочь Настя, которая пошла уже во второй класс. Бывшие супруги сохранили дружеские отношения.

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