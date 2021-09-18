Гарик Харламов пришел на открытие своей закусочной с новой девушкой

Резидент Comedy Club — Гарик Харламов — презентовал ресторан Hot Dog Bulldog. Примечательно, что на торжественную церемонию открытия знаменитость пришел со своей новой возлюбленной.

Напомним, Харламов после развода с актрисой Кристиной Асмус еще не появлялся на публике с другой избранницей. Более того, артист скрывал свои отношения. Бывшему мужу Кристины Асмус даже приписывали роман с артисткой Яной Кошкиной. Однако сам шоумен подробности личной жизни не рассказывал никому.

О том, что Харламов счастлив в отношениях с новой избранницей, стало ясно после появления артиста на открытии сети ресторанов Hot Dog Bulldog. Гарик предстал перед многочисленными камерами с длинноволосой стройной девушкой. Ею оказалась 28-летняя Катерина Ковальчук.

К слову, ради нее Гарик похудел на 20 килограммов. Сам артист подметил, что вновь набрал семь килограммов и готов сесть на новую диету.

«Я теперь домашний шарпей», — прокомментировал свое появление Гарик в компании новой возлюбленной.

К слову, новая двушка Харламова предстала на мероприятии бойфренда в атласной блузке с открытыми плечами и рукавами-буфами. К ней она подобрала черные брюки-палаццо и клатч.

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