«Мы справимся»: Гарик Харламов не побоялся открыть новый бизнес в пандемию

Артист на торжественной церемонии появился в компании стройной девушки.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов поделился собственными ощущениями по поводу нового бизнеса. Отметим, знаменитость открыл сеть ресторанов Hot Dog Bulldog.

Гарик вместе с Restart Vasilchuk Brothers и бизнесменом Рустамом Хикматуллоевым открыли новую закусочную. Главным блюдом на кухне Харламова стал хот-дог или просто сосиска в тесте.

Харламов признался, что не испугался начинать новое дело во время пандемии. Шоумен уверен в своих силах.

«Сейчас уже многие прошли вакцинацию. Я и сам переболел. Мир захватила эта болячка. Но я верю, что мы справимся», — рассказал артист специальному корреспонденту Teleprogramma.pro.

К слову, веру в артиста вселяет и его новая подружка. Гарик привел на церемонию открытия стройную девушку с длинными русыми волосами. Ею оказалась 28-летняя Катерина Ковальчук. Ради нее Харламов даже похудел на 20 килограммов.

больше по теме Гарик Харламов пришел на открытие своей закусочной с новой девушкой Артист основал ресторан быстрого питания Hot Dog Bulldog.

Сама Юлия о своем секрете стройности высказалась так:

«Ем красное мясо и занимаюсь зарядкой».

Возлюбленная Харламова призналась, что много работает. Поэтому и не набирает лишние килограммы.

Отметим, что на открытии ресторана также появились Марина Кравец, Павел Воля и другие коллеги Гарика Харламова.

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