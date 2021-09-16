«Харламов похудел на 17 килограммов за лето»: Воля показал, как сильно изменился юморист

Уже 17 сентября на канале ТНТ стартует новый сезон популярного шоу Comedy Club.

Резидент Comedy Club Иван Половинкин в Instagram поделился видеозаписью с фрагментами нового выпуска шоу, которое стартует 17 сентября на канале ТНТ после летнего перерыва.

На кадрах можно увидеть заметно похудевшего резидента проекта Гарика Харламова.

«Привет, друзья. Это Comedy Club — новый сезон. Харламов похудел на 17 килограммов за лето», — отметил во время эфира шоумен Павел Воля.

В новом выпуске, надо признать, будет масса интересного. Гостьей эфира станет певица и телеведущая Ольга Бузова. Кроме того, во время съемок Гарик Харламов и Павел Воля будут есть один хот-дог на двоих.

«Харламов — просто молодец. Может, когда захочет», «Гарик просто красавец. Взялся за себя», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гарик Харламов в прошлом году развелся с женой, актрисой Кристиной Асмус. У пары есть совместная дочь. Сейчас резидент Comedy Club встречается с другой актрисой — Катериной Ковальчук. Их роман начался на съемках сериала «Гусар».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.