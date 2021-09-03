«Шуфутинов день!»: Гарик Харламов показал, как отмечает третье сентября в караоке

Комик активно празднует мемный день в календаре, который появился благодаря песне Михаила Шуфутинского.

Первые дни осени ознаменовались для многих активных пользователей в Сети подготовкой в так называемому Шуфутинову дню. Ежегодно 3 сентября из всех колонок и динамиков раздаются строки «Я календарь переверну, и снова третье сентября…», исполняемые Михаилом Шуфутинским.

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Первым отметить «праздник» поспешил юморист Гарик Харламов. Шоумен специально для этого выбрался в полночь в караоке.

«Специально заехал перед сном в пустой караоке, чтобы одним из первых отметить Шуфутинов день! С праздником друзья!», — поздравил поклонников артист.

Гарик Харламов заснял себя на видео, где он с микрофоном в руке исполняет хит Шуфутинского. У артиста неплохо получается – его вокальный талант фанаты давно оценили в Comedy Club.

Композиция «Третье сентября» была написана Шуфутинским аж в 1993 году и, кстати, не стала тогда популярной. Зато с годами ее оценили и теперь она считается одной из самых мемных в Рунете.

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