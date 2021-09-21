«Я возвращаюсь»: Макеева сообщила о скором появлении на сцене

В конце лета Анастасия Макеева сообщила своим фанатам, что у нее начались проблемы с голосом. Тем не менее, актриса смогла найти в себе силы выйти на сцену в Любляне, где были гастроли театра. По возвращению в Москву, она все реже стала появляться в Сети, а позже и вовсе отменила все спектакли в сентябре. Теперь же, судя по всему, самое плохое позади. Об этом звезда сообщила в своем инстаграм.

«Скучаете по моей Марго? Я появлюсь для вас в этой роли 15,16,17 октября. Я возвращаюсь», — написала Макеева.

Добавим, ранее муж Анастасии, Роман Мальков отметил, что выплатил алименты троим детям. Правда, вместо требуемых 250 тысяч рублей, бизнесмен остановился на 34 750.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.