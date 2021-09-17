Адвокат Мальковой: «Видимо, Макеева ничем не занята, раз так вмешивается в вопрос алиментов»

Муж актрисы наконец-то решился перечислить бывшей жене алименты на содержание детей, но набрать всю сумму долга не смог.

Роман Мальков наконец заплатил экс-супруге алименты на содержание детей. Светлана получила чуть более 300 тысяч рублей. Это маленькая победа, говорит Малькова и ее адвокат, потому что решение суда по алиментам еще не вступило в законную силу, тем не менее, мужчина почему-то решил расстаться с крупной суммой денег.

«По решению суда ему был осуществлен расчет алиментов исходя из тех денежных средств, которые он показал, как свой официальный доход – это порядка 60 тысяч рублей. В итоге судья назначила сумму алиментов чуть более 50 тысяч рублей в месяц на троих детей. Но Роман пытается обжаловать решение. Но, видимо, наше упорство и работа судебных приставов дали о себе знать – Роман перечислил Светлане чуть более 300 тысяч рублей, из расчета по 11 500 рублей на ребенка. Получается, что отец не доплатил порядка 20 тысяч рублей за каждый месяц, а задолжал он за полгода. То есть, за Романом Мальковым остался долг в 120 тысяч рублей», — рассказывает Teleprogramma.pro адвокат Светланы Юлия Вербицкая-Линник.

Она отметила, что пока Светлана работает на трех работах, чтобы оплачивать потребности детей, отец в России катается на дорогих автомобилях и демонстрирует брендовые вещи

«Он обжалует решения суда, подает жалобы в последний день, рассчитывая что это будет продолжаться долго. А он в это время будет жить в свое удовольствие, путешествовать, кататься на дорогих автомобилях. Теперь дети получили деньги, в которых они очень сильно нуждаются. У нас впереди апелляция и попытка увеличить сумму. А пока это очень важный факт для дела», — делится адвокат.

Она отметила, что в конце сентября состоится следующее судебное заседание по ряду вопросов, в том числе, требованию Романа о встрече с тремя детьми на территории России.

«Суд учтет позицию старших детей, которые достигли 10-летнего возраста, хотят ли они раз в неделю совершать вояжи в Россию или нет. Вопрос, за чей счет будут перелеты, пока не обсуждается», — говорит адвокат.

Что касается судьбы старшего сына Андрея, то она остается нерешенной. Отец настаивает, чтобы подросток жил с ним, в квартире Анастасии Макеевой, и это требование не оспаривается матерью.

«Мы не против, чтобы старший сын жил с Макеевой, но пусть его там пропишут, оформят на него часть собственности, чтобы он мог учиться, лечиться в Москве», — рассуждает наша собеседница.

Пока же подросток живет в Обнинске с бабушкой и дедушкой. А Анастасия Макеева отправилась в путешествие в Словению, о чем сразу же сообщила в соцсети.

«Мы не в курсе ее вояжа. Для нас Макеева — это чужой человек. Может у нее много денег, может ей нравится Словения — пусть гуляет. Но мы удивлены, что она так глубоко вовлечена в процесс. Видимо, человек ничем не занят, что у ее столько времени, чтобы вмешиваться в вопросы алиментов. Может это попытки привлечь внимание к своей персоне, не в курсе. Она нам не интересна от слова совсем», — подчеркнула адвокат.

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