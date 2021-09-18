«Я выложу чеки подарков в суде»: Макеева пригрозила своему воздыхателю серьезными разборками

В прошлом году Анастасия Макеева обрела личное счастье. На собственной даче звезда театра познакомилась с бизнесменом Романом Мальковым, а в мае этого года стала его законной женой. Правда, в последнее время актрису преследует череда неудач. Сначала у нее начались проблемы с голосом, затем она и вовсе угодила в больницу. А теперь вдруг активизировался ее тайный воздыхатель. По словам Анастасии, он пишет из разных аккаунтов, звонит и даже угрожает, что не женится, если она родит ребенка. В своем микроблоге актриса оставила ему сообщение.

«Все это длится так давно, что уже нет сил! Хватит доставать сообщениями и звонками меня и коллег! Лечись! И не забывай менять аккаунты! Спасать меня от самого себя больше не нужно! Иначе я выложу настоящие ваучеры и чеки подарков, но уже в суде», — написала Макеева.

Напомним, на днях Анастасия получила премию Star Awards-2021 в номинации «Вдохновение». На церемонию вручения она пришла в компании мужа и пасынка.

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