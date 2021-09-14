«Спасибо любимому мужу за поддержку»: Макеева – о выступлении на концерте в память о Кобзоне

Актриса Анастасия Макеева в Instagram рассказала, что 11 сентября выступила на концерте, посвященному дню рождения Иосифа Кобзона, который ушел из жизни в 2018 году.
Со сцены Анастасия Макеева спели лирическую композицию «На тебе сошелся клином белый свет». Она даже решила внести ее в свой репертуар. По ее словам, в песне много трепета и тепла. Макеева поблагодарила вдову Иосифа Кобзона, Нелли, за оказанное доверие и честь выступать со сцены. Вечер, как она заметила, получился просто невероятным.
«Спасибо моему мужу Роману Малькову за поддержку. Я сильно переживала перед выступлением».
Напомним, что Анастасия Макеева из-за болезни была вынуждена перенести часть своих концертов, которые должны были пройти в сентябре. В спектаклях ее заменят другие актрисы. Здоровье звезды ухудшилось на фоне скандалов с бывшей женой Романа Малькова.
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