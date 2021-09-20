«Если доживу»: Макеева решила поднять настроение фанатам, опубликовав «старческое» фото

Недавно Анастасия Макеева пережила непростой период. Артистка практически потеряла голос, успела побывать в больнице с эмоциональным перенапряжением и отменила все спектакли в сентябре. В своем инстаграм она решила развеселить фанатов, опубликовав «старческое» фото, использовав специальную программу.

«Вот какой я буду возможно . Если доживу до старости. А вы боитесь старости?», — написала Макеева.

Фанаты отметили, что в таком образе она похода на свою маму.

«Стареть не страшно! От этого никуда не уйти», — писали пользователи Сети.

Напомним, в мае этого года Анастасия вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал бизнесмен-строитель Роман Мальков. Пара планирует стать родителями в ближайшее время.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.