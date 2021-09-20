Эту фигуру хвалил Васильев: Бузова в бикини без пуш-ап красиво отвела халатик, показав эффектные ямочки на талии

Певица улетела в Турцию, чтобы провести там очередной отпуск.

Трудно представить, как Ольга Бузова успевает все: и работать, и отдыхать, и вести аккаунты в социальных сетях, и начинать новые проекты. Тем не менее певица не только активно гастролирует, появляется на различных шоу, но и частенько путешествует для души.

Не так давно знаменитая блондинка провела роскошный отпуск в Греции, а теперь она засветилась на пляже в Турции. Звезда облачилась в комплект с рисунком «а-ля гжель», примерив мини-бикини на тесемках и коротенький халатик.

В таком виде Ольга Бузова запечатлелась для личного блога, эффектно откинув подол халатика и обнажив эффектные ямочки в области талии.

«Вау, как всегда, прекрасна», «Красивая, шикарная Ольга», «Как всегда, пушка», «Ольга, как вы везде успеваете, столько поездок?» — написали в комментариях Instagram артистки ее фолловеры.

К слову, формами Ольги Бузовой восхищался даже Александр Васильев. Историк моды заметил, что она имеет грациозную фигуру и очень красивые ноги. Также ведущий Первого канала обратил внимание на сходство российской знаменитости с Моникой Беллуччи.

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