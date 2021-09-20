Кто будет в новых выпусках «Модного приговора»: Бузова, Макеева и булгаковская Маргарита

Рассказываем про выпуски, которые выйдут в эфире Первого канала с 20 по 24 сентября.

Как должна выглядеть современная булгаковская Маргарита

В понедельник «Модный приговор» посвящен легендарному роману Михаила Булгакова. Евгения — композитор, музыкант и фанатка булгаковской Маргариты. Героиня во всем пытается подражать любимому образу. Она уверена, Маргарита была грустной и романтичной.

Друг героини Петр тоже большой любитель романа, но совсем по-другому представляет себе Маргариту. Петру кажется, что Евгении не идут ее странные платья и рыжие кудри, ему хочется видеть подругу в черном и сексуальном.

А вот подруга Вероника вовсе не разделяет увлечение героев, она точно знает, что Евгении пора становиться серьезней и прекращать пугать своей метлой потенциальных женихов. Как же должна выглядеть современная Маргарита? К 130-летию Михаила Булгакова в студии «Модного приговора» собрались актеры МХАТа.

Актриса Анастасия Макеева, сыгравшая Маргариту в мюзикле, и другие актеры рассказали о своих героях, их костюмах, поделились мистическими историями, связанными со спектаклем.

«Она на любое важное мероприятие может прийти как на конюшню!»

Вторник. Наталья обвиняет Ирину в том, что она на любое важное мероприятие может прийти как на конюшню: сестра носит либо цыганские юбки, либо длинные клетчатые рубашки и лосины. Ирина — независимая женщина, привыкла всего добиваться сама, одна растит дочь.

Ее особой страстью является коневодство, большую часть времени она тратит на лошадей и дни напролет проводит в конюшнях. Героиня не видит необходимости наряжаться и следить за своим внешним видом, так как ее образ жизни предусматривает только комфортную одежду.

Но, с другой стороны, Ирина открыта к экспериментам, к тому же ей очень хочется утереть нос бывшему, который ушел к ухоженной эффектной красотке.

«Она одевается в стиле 80-х годов, как бабушка!»

Среда. Ирина не дает спокойно жить своему единственному сыну Александру. Год назад ее бросил мужчина, и с тех пор она ежедневно звонит сыну и плачет в трубку. Он всегда готов прилететь к ней на помощь из Сочи в Москву. «Я обвиняю маму в том, что в последнее время она одевается в стиле 80-х годов, как бабушка. Носит дырявые тапочки 25 лет подряд», — жалуется сын Александр.

По его мнению, Ирина очень скучная и неухоженная женщина.

«Правильно от нее муж ушел к молодой и красивой. Я как мужчина его понимаю, я бы тоже так сделал. Мне иногда бывает с ней стыдно выйти в люди», — негодует Александр. «А кому мне еще жаловаться, если не сыну? Кроме него у меня никого нет! Главное в человеке — это душа, а не внешний вид, а все мужики судят по обложке», — оправдывается Ирина.

После измены мужа она оставила любимому квартиру, в которой они вместе жили, а сама уехала к сыну. Ирина уверена, что бывший муж обязательно одумается, поймет, что потерял свою душу и вернется. Сын уверен, участие в «Модном приговоре» – это единственный выход, чтобы пристроить маму и не тащить за собой этот якорь.

«К Марине постоянно пристают сомнительные мужчины»

Четверг. Ирина хочет, чтобы ее сестра-близнец перестала одеваться вульгарно. Из-за слишком откровенной одежды ей часто приходится выручать сестру из опасных ситуаций, к Марине постоянно пристают сомнительные мужчины. Девушка считает, что сестра застряла в моде двухтысячных.

Марина даже в браке продолжала одеваться так, что муж сбежал от нее и от ревности. Сестра хочет найти достойного спутника Марине, но пока ей это не удается. Марина же считает свой образ сексуальным и не собирается ничего менять. Смогут ли стилисты убедить девушку в том, что и в классической одежде можно выглядеть привлекательно?

Бузова в жгучем красном

В пятницу эфир будет необыкновенным. Шесть лет назад свой путь начал проект «Фортуна». Девушка Саша и парнишка Сережа, оба с синдромом Дауна встретились случайно и образовали волшебный танцевальный дуэт. Ребята очень любят танцевать, но каждый из них мечтает о заветном. «Модный приговор» решил исполнить их мечты.

Саша мечтала стать поваром и готовить сладости, а Сережа хотел попасть на профессиональную фотосессию. В студию пришла кондитер Екатерина Жебрак, чтобы подарить девочке сладости и пригласить на свой мастер-класс. Фотограф Владимир Широков устроил для Сережи фотосессию.

А Ольга Бузова вместе с танцевальным коллективом «Тодес» исполнила музыкальный номер для героев. На протяжении шести лет ребят сопровождает Анастасия, психолог и куратор, она уже стала частью их семьи. Но настоящие героини этой истории — мамы, которые посвятили свои жизни солнечным детям. Им ведущие тоже приготовили сюрприз – два сертификата в спа-салон.

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