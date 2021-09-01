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«У нее очень складная фигурка!»: Васильев рассыпался в комплиментах, увидев Бузову в бикини

Историк моды считает, что лицом российская звезда напоминает одну красивую итальянскую актрису.

«У нее очень складная фигурка!»: Васильев рассыпался в комплиментах, увидев Бузову в бикини
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

На «Модном приговоре» Первого канала ведущие проекта обсудили российских звезд в купальниках. Александр Васильев заметил, что многие наши знаменитости обладают хорошими формами, которыми и не грех похвастаться на пляже.

Александр Васильев. Фото: Global look press

В частности, историк моды похвалил формы Ксении Собчак. Но больше всего слов досталось Ольге Бузовой, фото которой в разных бикини показали в студии.

Ольга Бузова. Кадр из «Модного приговора» Первого канала

«У нее очень складная фигурка! Длинные точеные ножки, симпатичная внешность. И лицом, надо сказать, она напоминает Монику Беллуччи», — восхитился Васильев.

Не смогла промолчать и Надежда Бабкина: «Купальник прекрасен! Стройна, что уж там говорить!

Ольга Бузова. Кадр из «Модного приговора» Первого канала

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Александр ВасильевЗвезды в купальникахМодный приговорОльга Бузова