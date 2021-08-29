«Почему у нее голова трясется?»: Бузова ввела в недоумение публику, устроив секси-танцы на улице в наряде куколки

Ольга Бузова в свои 35 лет не собирается прощаться с привычным образом жизни. Звезда много работает, но при этом успевает записывать для своих социальных сетей многочисленные влоги. И далеко не все однозначно толкуются фолловерами.

больше по теме Платиновый блондин с длинными ногами: Виторган сводил подросшего сына от Собчак в Кремль Платон за лето заметно окреп и повзрослел.

Один из них, где артистка предстает в белом кукольном костюме с мини-топом и пышной коротенькой юбочкой под арабскую песню просто ввел кое-кого в ступор. Ольга Бузова в ролике извивалась под музыку прямо на улице как змея, сексуально поглаживая себя руками, что понравилось далеко не всем.

«Что это было?», «Чего понтуешься? Таких в нашем городе немерено», «Господи все страдает. Голова начинает трястись», «А почему у нее голова трясется?», «Ну это все, дальше больше некуда», «Кому это интересно?», «Ей под 40, а она все туда же», «Как бы не девочка уже такую дурь снимать», — написали одни подписчики.

По традиции немало нашлось и защитников поведения экс-ведущей «Дома-2». «Оля, никого не слушай, это завистники», «Куколка», «Барби», «Оля, я давно влюблен в тебя, ты самая красивая», «Красотка», «Классная», «Костюм шикарный», — также отметились люди.

Смотрите также