Такая модная: Бузова в Афинах примерила шорты с высокой посадкой и стала выглядеть стройнее и выше

Ольга Бузова прилетела в Грецию, где поспешила посетить Акрополь в Афинах. На экскурсию певица нарядилась в летний комплект, который состоял из шорт с высокой посадкой и укороченной рубахи на запах с завязками сзади.

Рослая и стройная артистка выглядела в этом комплекте еще стройнее и выше. В чем секрет этого облачения Teleprogramma.pro узнала у стилиста Анастасии Стар.

«Классный и актуальный летний костюм на Ольге Бузовой. Флористические принты в тренде уже не первый сезон, а значит, приобретая такой костюм, можете быть уверенными, что и следующим летом он будет хорош. Шорты с высокой посадкой удлиняют ноги и вытягивают силуэт, V-образный вырез на рубашке аккуратно подчеркивает зону декольте и добавляют рост. Возрастных ограничений к таким комплектам как таковых нет, главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Ну и, конечно, не забудьте добавить аксессуары как это сделала Ольга Бузова. Они всегда делают образы интересными и не банальными», — сказала фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни на курсах «Имидж-любитель» и «Имидж-любитель — 2. ДНК стилей».

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