«Максим, что за блондинка с вами?!»: Алла Пугачева с кипенно-белыми волосами заметно помолодела и стала неузнаваемой

72-летняя известная певица Алла Пугачева за свою долгую жизнь на эстраде не раз меняла образы. Но чаще всего она представала на сцене и экране дивой с копной роскошных каштановых или рыжих волос.

Этот цвет локонов Алла Пугачева сохраняла до последнего времени. Но на днях решила изменить ему.

Алла Пугачева стала платиновой блондинкой. С новой прической Примадонна появилась на премьере фильма «Вертинский». А в это воскресенье отправилась вместе с семьей – мужем Максимом Галкиным и близнецами Гарри и Лизой в гости к друзьям.

Стоит отметить, что холодный оттенок идет Алле Борисовне. И когда поклонники увидели Примадонну с новой прической в Instagram Максима Галкина, то тут же осыпали комплиментами. Многие даже сделали вид, что не узнали в моложавой блондинке супругу шоумена.

«Максим, что за блондинка с вами? Красотка невозможная», «Аллуся прямо цветет и пахнет, молодец! Прекрасно выглядит. Дай, бог, вам всем здоровья и благополучия», «Алла Борисовна — шикарная, бесподобная», «Алла Борисовна замечательно выглядит, ей так идет этот цвет волос и прическа!», «Аллочка только все краше с каждым днем. Говорят, время нельзя остановить. Алла смогла», «Алла Борисовна такая миниатюрная. Красотка. Счастья вашей семье», — высказались в Сети.

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