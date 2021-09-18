«Две звезды и две светлые звездочки»: подруга Пугачевой поздравила с днем рождения Лизу и Гарри

Как отметила Алина Редель, у ее близких друзей – прекрасная семья.

Близкая подруга Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Алина Редель в Instagram поздравила Гарри и Лизу Галкиных с восьмым днем рождения. Она разместила общий снимок звездного семейства. На кадре присутствуют Алла Пугачева, ее муж юморист Максим Галкин и их прекрасные дети – Гарри и Лиза.

«Две звезды и две светлые звездочки! Сегодня Лизе и Гарри восемь лет. С днем рождения! Прекрасная семья, будьте счастливы!» Алина Редель

«Счастья деткам. Они просто прекрасны», «С днем рождения наших солнышек», «Здоровья деткам и долголетия родителям», «Лиза – вылитая мама. Гарри похож на папу. Очень красивые дети», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алина Редель дружит с Аллой Пугачевой уже много лет. Она частый гость в доме знаменитостей в деревне Грязь.

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