Счастливые семейные мгновения: Галкин поделился домашними кадрами с дня рождения детей

Алла Пугачева и Максим Галкин отпраздновали 18 сентября день рождения общих детей Лизы и Гарри в своем особняке в деревне Грязь. Звездная семья пригласила на домашнее торжество старшую дочь Примадонны Кристину Орбакайте, ее сына Никиту Преснякова с супругой Аленой Красновой, а также близких друзей.

Алла Пугачева примерила на праздник черный тотальный костюм с изящной шляпкой и брюками с завышенной талией, а ее старшая наследница выбрала платье с модным принтом «тай-дай». Для детей на торжестве работали аниматоры, создав атмосферу фильма «Звездные войны».

Максим Галкин на следующий день показал фотоотчет с прошедшего праздника. В карусели снимков можно увидеть все прекрасные эмоции, которые дети испытали на празднике, играя и танцуя со сверстниками. А также лицезреть радость взрослых за подросших малышей.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.