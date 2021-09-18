Именинники в белом: Лиза Галкина в пышном платье с рукавами-фонариками предстала с братом на вечеринке

В замке в деревне Грязь снова праздник. 18 сентября дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина отмечают день рождения. Из года в год с утра они получают поздравления от родителей.

На этот раз и сами двойняшки решили порадовать маму и папу, приготовив подарки и стихи. Даже няня принимала участие в поздравлении малышей. Потом они стали готовится к празднику. На этот раз родители устроили для именинников вечеринку в стиле «Звездных войн».

Галкин поделился кадрами с праздника. В зале было много света, а также красовалась вывеска «Лиза и Гарри», написанная в стиле фэнтезийного фильма. Аниматоры были также облачены в персонажей из знаменитой саги.

Именинники были облачены в белые наряды. Гарри отметился в костюме с жакетом и рубашкой, а его сестра — в пышном платье из органзы с рукавами-фонариками и золотым поясом.

Примадонна наблюдала за тем, как веселятся ее дети вместе со сверсниками. Алла Борисовна отдала предпочтение излюбленному черному цвету. К платью с поясом она подобрала головной убор из перьев.

Дети смогли взять в руки световые мечи, а также полакомиться пирожными и конфетами, выполненными в виде силуэта Дарт Вейдер или мастера Йоды.

Среди гостей было много знаменитостей. Но Кристина Орбакайте решила оставить поздравление под постом.

«Ура, с днем рождения наших замечательных умников!» — написала она. А поклонники присоединились к теплым словам и восхитились звездной семьей.

«Гарри с Лизочкой светлого пути, они у вас замечательные», «Какой прекрасный праздник! Как все продумано и со вкусом!», «Прекрасный праздник, с душой. Вы меня удивляете каждый раз», «Поздравляем самых замечательных детей», — прокомментировали пост подписчики.

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