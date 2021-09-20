Бородина в топе из экокожи блеснула пышной грудью, но нарвалась на критику

В начале августа Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись после шести лет брака. Причины расставания ни телеведущая, ни бизнесмен не озвучивали. Лишь однажды звезда отметила, что «такое не прощают». Недавно появилась информация о том, что у Ксении новый возлюбленный, который младшее ее на десять лет. Речь идет об армянском блогере Эрике Авагяне. После развода Бородина не упускает возможности повеселиться на вечеринках, а недавно теледива уехала отдыхать в Армению. На этот раз она отметилась в компании подруги — телеведущей Юлии Лысенко, которая отмечала день рождения.

«Мы дружим очень давно, но сблизились за последние месяцы и, надеюсь, это на долгие годы. Я тебе обещаю, что буду танцевать на твоей свадьбе до утра», — написала Бородина.

Ксения позировала в топе из экокожи, блеснув роскошным бюстом. Некоторые фанаты посчитали, что она перестаралась с фотошопом.

«Зачем так корректировать? Все хорошо, но фотошопа много! Красивые!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в браке с Курбаном Ксения родила дочь Теону. Осенью ей исполнится шесть лет. Также у телеведущей есть старшая дочь Маша.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.