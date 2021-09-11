Оконфузилась на публике: Бородина в кожаной мини-юбке и топе с декольте упала на глазах Меладзе

Телеведущая провела вечер на концерте Валерия Меладзе. Она веселилась вместе с подругами, но не обошлось без неловкий ситуаций.

Ксения Бородина в этом году решилась на важный шаг. Она развелась с Курбаном Омаровым. С самого начала отношений бизнесмен подорвал доверие жены. Она нашла силы его простить, но годы спустя все же рассталась с отцом своей дочки Теоны. Примечательно, что телеведущая решила не грустить. Она отмечала, чтобы посвящала себя семье. Теперь звезд чаще выходит в свет и облачается в женственные наряды.

Накануне Ксения вновь решила развеяться в компании подруг. Она принарядилась и сделала укладку в салоне красоты. На этот раз телеведущая выбрала кожаную мини-юбку на молнии и кремовый топ с ниспадающими рукавами. Босоножки на каблуке и косуха дополнили ее лук. Бородина покрасовалась перед зеркалом и отправилась в клуб, где состоялось выступление Валерия Меладзе.

Артист исполнил все свои хиты. Бородина не только танцевала, но и подпевала. В какой-то момент Меладзе поднес к ней микрофон, чтобы она пропела часть куплета.

«Я еще вчера смешно упала на концерте. Показать? Грация кошки и картошки», — написала она в соцсети.

В итоге звезда телестройки показала, как оконфузилась перед артистом. Она упала, сев прямо на пол. При этом Ксения засветила свою фигуру с декольте.

«Красиво ты вошла и села», — посмеялась она.

Примечательно, что Меладзе продолжил выступление. Поклонники отметили, что телеведущая даже оконфузилась очень грациозно. Многие также одарили ее комплиментами.

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