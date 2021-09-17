Неловкий момент: Ксения Бородина быстрым движением руки поправила майку, которая сползла, обнажив ее грудь

Телеведущая Ксения Бородина в эту пятницу отправилась в дорогу. Брюнетка поделилась в микроблоге фото, которое сделала перед вылетом из «Шереметьево».

Ксения Бородина рассказала, что вечером ей нужно быть на неком мероприятии, так что перелет она совершала в бигуди на голове.

Ведущая «Дома-2» решила поинтриговать и не стала сообщать подписчикам, в какой город направляется, предложив им самим угадать, где она окажется через несколько часов. Те тут же предположили, что Ксения Бородина летит в Ереван, где ее ждет любимый мужчина.

В дорогу телезвезда отправилась в джинсах и рубашке, под которую надела черный топ. Вероятно, он не очень плотно облегал ее тело.

В тот момент, когда Ксения Бородина, уже находясь в салоне самолета записывала сторис, топ сполз и обнажил грудь звезды. Та тут же привычным движением подтянула его вверх.

К чему был этот жест не очень понятно, ведь Ксения Бородина некоторое время назад представала в платье, у которого было столь глубокое декольте, что всем казалось, вот-вот покажется грудь.

Напомним, после того как Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым, она стала позволять себе более откровенные наряды.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.