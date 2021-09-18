Акцент на ноги: Бородина в мерцающем мини-платье с рукавами-фонариками повеселилась в Ереване

Телеведущая приехала в Армению, чтобы появится на празднике, где выступили Вера Брежнева и Филипп Киркоров.

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она является ведущей «Дома-2». На площадке брюнетка давно стала той, к кому участники идут за советом. Сама Ксения в этом году пережила развод с Курбаном Омаровы. Однако она предпочла не грустить, а насытить жизнь событиями. Теперь телеведущая еще больше путешествует и почти каждый вечер проводит с подругами в ресторанах или клубах.

Накануне Ксения приехала в Армению. Она там отметилась на вечеринке в Ереване с предпринимателем и блогером Эриком Авагяном. Но в своих соцсетях телеведущая делилась кадрами, на которых была одна. Для такого случая она облачилась в мерцающее мини-платье с рюшами на юбке и рукавами-фонариками. Также Бородина дополнила образ прозрачными босоножками Золушки, которые визуально сделали ее ноги еще длиннее.

На вечеринке выступила Вера Брежнева. Телеведущая не только ей подпевала, но и вышла на танцпол, где показала настоящий класс. Также на празднике исполнил свои хиты Филипп Киркоров.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие одарили ее комплиментами. «Какая стройная», «Платье так вам идет, ноги просто бесконечные», «Очень красивая. Видно, что жизнь бурлит», «А почему вы везде одна? В Сети уже есть видео, где вы с Эриком», «Нет, ваши танцы бесподобны всегда», «Умеете вы отрываться», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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