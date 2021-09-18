«Любовь спасет мир»: Ксения Бородина в объятиях Эрика Авагяна покружилась под песню Веры Брежневой

Поклонники экс-избранницы Курбана Омарова уверены, что армянский предприниматель стал ее новым бойфрендом.

Подруга телеведущей Ксении Бородиной поделилась записью, в которой звезда «Дома-2» запечатлелась в жарком танце с другом Эриком Авагяном.

Отметим, Ксения уже не первый раз появляется на публике с армянским предпринимателем и блогером Эриком Авагяном. При этом сама Бородина никак не комментирует частые вечера в сопровождении брюнета.

Более того, бывшая жена бизнесмена Курбана Омарова не размещает в личном микроблоге фотографии и видео с Авагяном. А вот друзья несколько раз рассекречивали имя того, с кем отдыхает Ксения.

Вот и сейчас одна из приятельниц Бородиной опубликовала видео на личной странице в Instagram с участием телеведущей и ее предполагаемого возлюбленного.

Ксения и Эрик медленно пританцовывали под песню о любви. Под трек Веры Брежневой «Любовь спасет мир» телеведущая нежно поглаживала крепкую руку друга.

Напомним, ранее Ксения Бородина в жакете Chanel и трендовых ботинках Prada отправилась на светскую вечеринку. Телеведущая старается следить за последними трендами мира моды.

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