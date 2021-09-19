Екатерина Волкова подчеркнула стройность ног с помощью бермудов на «Кинотавре»

В одной из последних Stories личного микроблога актрисы Екатерины Волковой появилась запись с 32-ого фестиваля «Кинотавр». Артистка показала наряд первого дня мероприятия.

Отметим, что ежегодный праздник кино проходит в Сочи. В этом году кинофестиваль продлится с 18 по 25 сентября. В первый день «Кинотавра» звезды российского кино выбрали не только длинные платья, но и брючные костюмы. А некоторые не побоялись прийти на фестиваль в шортах.

Екатерина Волкова показала, в каких шортах не стыдно выйти на ковровую дорожку. Актриса отдала предпочтение терракотовым бермудам. К ним знаменитость подобрала удлиненный блейзер, а под него надела молочный топ в бельевом стиле.

Волкова продемонстрировала кремовые лодочки и минималистичные украшения. Также Екатерина выбрала ридикюль из пластика. Волосы актриса собрала в аккуратный низкий пучок.

Артистка не стала делать яркий макияж. Она только придала губам легкий розовый оттенок.

Напомним, ранее Екатерина Волкова вслед за Агатой Муцениеце обновила имидж. Артистка сделала модную небрежную челку.

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