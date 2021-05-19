Модная челка: Волкова вслед за Тодоренко предстала с новой прической

Эксперты утверждают, что этой весной в тренде неряшливые и неопрятные челки.

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова предстала с новой прической. Вслед за Региной Тодоренко она сделала челку. Результатом поделилась в своем Instagram. Подписчики засыпали актрису комментариями.

«Как же тебе хорошо с челкой! Хорошенькая! Какая классная! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Стилист Владислав Лисовец утверждает, что этой весной в тренде неряшливые и неопрятные челки.

«Начиная от очень коротких, неаккуратно подстриженных, как будто дома сами себе сделали. Если брать стилистику 80-х, то это накрученная челка, не прямая. И, соответственно, в стиле 70-х — более удлиненная, до переносицы, кончики неровно подстрижены. В целом, челка неряшливая, неопрятная, разной длины, неважно, на каре или на длинные волосы, дугой или прямая – это тренд», — сказал Лисовец.

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