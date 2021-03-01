Платье с открытыми плечами и фата: Екатерина Волкова облачилась в потрясающе красивый наряд невесты

Актриса Екатерина Волкова, ставшая популярной после съемок в сериале «Воронины», где она сыграла многодетную маму Веру Воронину, заинтриговала подписчиков снимком в платье невесты.

На фото, размещенном в Instagram, звезда предстала в роскошном белом платье и фате. Плюс ко всему Екатерина Волкова демонстративно показала безымянный палец, на который надето кольцо с крупным бриллиантом.

«Не бойтесь жизнь переменить. Мой март», — подписала снимок актриса.

Что бы это значило — Екатерина Волкова пока предпочла не объяснять. И хоть подписчики актрисы забросали ее вопросами на тему перемен в личной жизни, звезда их пока оставляет без ответа.

«Ух, ты какая невеста», «Перемены — это хорошо, но желательно не такие», «Или просто приятные воспоминания — взяла и надела свое свадебное платье! Или же Карпов подарил красивое колечко!» — обсуждают в Сети.

Версий у фанатов Волковой несколько – либо у Екатерины Волковой новая роль в кино или театре, либо ностальгия по романтическому периоду в отношениях с мужем, либо это фото архивное и актриса всего лишь поделилась приятным воспоминанием.

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