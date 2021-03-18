«Так давно не ходила на мероприятия»: Екатерина Волкова встретилась с Инной Маликовой

Артистка Екатерина Волкова отправилась на шопинг с подругой Инной Маликовой. Знаменитости выбрали для себя силуэтные корсеты.

Исполнительница роли Веры в сериале «Воронины» нарядилась в черное платье с круглым воротом и рукавами-фонариками. Ее приятельница и спутница на прогулке по модным бутикам — певица Инна Маликова — для себя выбрала брюки из темного денима и черный атласный топ с красивой линией декольте.

Отметим, что подруги пришли к одному фэшн-решению. Инна и Екатерина подчеркнули женственные изгибы фигуры корсетными поясами. Только Екатерина выбрала кипенно-белую модель с черным гипюром. А солистка и руководитель музыкальной группы «Новые Самоцветы» отдала предпочтение черному аксессуару.

«Я так давно не ходила на мероприятия. Все премьеры, презентации давно проходят мимо меня. Из-за коронавируса я отвыкла от светской жизни, а ведь это часть моей профессии и вообще публичного человека», — объяснила свой выход Волкова.

Актриса добавила, что некоторые знакомые вовсе перестали приглашать ее на вечеринки и концерты. Они уже привыкли, что Екатерина все равно отказывает. Поэтому лишний раз не тревожат знаменитость зазря.

«Но пришло время выбираться из берлоги. От всех рисков не упасешься. С большим доверием к миру и мерами безопасности возвращаюсь в светскую Москву», — резюмировала Волкова.

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