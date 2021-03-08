Шик и лоск: Екатерина Волкова вслед за Светланой Бондарчук облачилась в атласное платье

Артистка Екатерина Волкова отметилась в отеле в черном блестящем платье. Примечательно, что ранее подобный наряд уже выбирали Фахрийе Эвджен и Светлана Бондарчук.

Исполнительница роли Веры в сериале «Воронины» провела выходной в одном из московских отелей. Там же знаменитость сделала несколько кадров в атласном платье насыщенного черного цвета.

«Несмотря на сегодняшнюю метель, в моей душе началась весна. И это уже не остановить…», — призналась Екатерина.

Если организатор светских мероприятий Светлана Бондарчук отдала предпочтение молочному платью с длинными рукавами и широким ремнем на талии, то Волкова надела полупрозрачный наряд. Рукава и зона декольте аутфита Екатерины были выполнены из тонкой ткани с принтом горох.

А вот актриса Фахрийе Эвджен из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» ранее продемонстрировала атласный наряд темно-желтого цвета.

Поклонники Екатерины Волковой по достоинству оценили платье актрисы. Они оставили восхищенные комментарии под фото знаменитости:

«Фото просто огонь!», «Какая красотка», «Роскошная», «Глаз не оторвать!», «Екатерина, Вы богиня!», «Ты здесь шахматная королева».

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