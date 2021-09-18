Утро в замке: Лиза Галкина в розовом бомбере цвета Барби поздравила брата с 8-летием

Максим Галкин не ожидал, что двойняшки приготовят сюрприз в особенный день для родителей. А Алла Пугачева даже спела для наследников.

Алла Пугачева и Максим Галкин не скрывают, что живут счастливо вместе. Юморист построил замок в деревне Грязь, где теперь счастливо живет с родными. У супругов подрастают двойняшки Лиза и Гарри, который стали отрадой для Примадонны. Они с малых лет изучали иностранные языки и учились читать, писать. А недавно родители отвели их во второй класс в гимназию, которая находится недалеко от дома.

18 сентября двойняшки отмечают свой день рождения. По-традиции, праздник начался с самого утра. Но на этот раз не только Галкин и Пугачева вручили подарки именинникам, но и дети приготовили сюрприз родителям. Лиза в такой особенный день облачилась в бомбер цвета барби с необычными рукавами и белые джоггеры. Наряд в стиле спорт шик дополнили кроссовки. К слову, бомберы актуальны в этом сезоне. Маленькая модница подхватила тренд за мамой, а также дочкой Ксении Бородиной.

«Это тебе Гарричка, а это тебе папочка!», — сказала Лиза, протягивая пакеты с подарками.

Она своими руками сделала домик из картона и открытку для брата, а для папы смастерила картину с рыбкой.

«Наконец-то восемь лет», — заявил Гарри.

Потом дети стали читать стихи перед родителями.

«У меня родился брат», — сказала Лиза. «А у меня сестренка, но прохожие твердят — сразу два ребенка. Постойте, я же один», — продолжил Гарри. «Мне одной внимание, а они все говорят — два очарования. В основном всегда мы вместе и внимание пополам. Даже завтрак, даже песни не разделись пополам. Ты сестра, а я твой брат. Надо же, мы двойняшки!» — прочитали стихи малыши.

Пугачева и Галкин восхитились представлением именинников. К слову, в празднике приняла участие и няня деток. Двойняшки задули свечки на торте. Потом они отправились на прогулку. Поклонники и друзья присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что малыши подросли и стала еще более артистичными.

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