Мамина модница: младшая дочка Бородиной устроила дефиле в белом бомбере и серой юбке плиссе

Телеведущая Ксения Бородина зорко следит за трендами и всегда одета строго по современной моде.

На публике звезда всегда предстает в продуманных образах и крайне редко допускает ошибки в стиле.

Хороший вкус и любовь к модной дорогой одежде Ксения Бородина прививает и своим дочерям. Ее младшая наследница Теона, которая родилась во втором браке звезды с Курбаном Омаровым, обожает наряжаться и устраивать дефиле на камеру.

Старшая дочка Ксении Бородиной, Маруся, вероятно, в силу возраста гораздо реже, чем младшая, появляется в маминых сторис. Зато Теона с лихвой отрабатывает все за себя и сестру.

Ксения Бородина показала, как Тея вышагивает на прогулке. Дочку она нарядила как взрослую, соблюдая тенденции современной моды.

Теона облачена в серую юбку плиссе длиною миди и белый бомбер, который поддерживается кроссовками. Чтобы Теона выглядела еще моднее и взрослее, Ксения Бородина дала ей свою белую брендовую сумку на цепочке.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.