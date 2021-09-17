Мамина модница: младшая дочка Бородиной устроила дефиле в белом бомбере и серой юбке плиссе

Телеведущая Ксения Бородина зорко следит за трендами и всегда одета строго по современной моде.
На публике звезда всегда предстает в продуманных образах и крайне редко допускает ошибки в стиле.
Хороший вкус и любовь к модной дорогой одежде Ксения Бородина прививает и своим дочерям. Ее младшая наследница Теона, которая родилась во втором браке звезды с Курбаном Омаровым, обожает наряжаться и устраивать дефиле на камеру.
Старшая дочка Ксении Бородиной, Маруся, вероятно, в силу возраста гораздо реже, чем младшая, появляется в маминых сторис. Зато Теона с лихвой отрабатывает все за себя и сестру.
Ксения Бородина показала, как Тея вышагивает на прогулке. Дочку она нарядила как взрослую, соблюдая тенденции современной моды.
Теона облачена в серую юбку плиссе длиною миди и белый бомбер, который поддерживается кроссовками. Чтобы Теона выглядела еще моднее и взрослее, Ксения Бородина дала ей свою белую брендовую сумку на цепочке.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.