«Любимые!»: Лиза Галкина облачилась с племянницей в велосипедки и устроила домашний спектакль

Максим Галкин уже длительное время счастлив в браке с Аллой Пугачевой. Он не скрывает, что мечтал о замке, поэтому и построил его в деревне Грязь. Пара обычно любит устроить посиделки в саду и прогуляться по тропинкам в деревне. Также все время резвятся в замке двойняшки Лиза и Гарри. Семилетние малыши недавно пошли во второй класс. А вот их племянница Клавдия пока наслаждается каникулами, так как учится в США.

Этим летом дочка Кристины Орбакайте несколько недель гостила у бабушки. Осенью она тоже часто оказывается в гостях у Примадонны. На этот раз Максим заснял, как дети веселятся в замке. Двойняшки устроила спектакль. Лиза и Клавдия облачились в велосипедки и придумывали себе роли, а за музыкальное оформление отвечал Гарри. Девочки присаживались на матрас и изображали, что пьют чай.

«Не конец еще, Гарри», — заявила брату Лиза. «А откуда я знаю, когда у вас конец?» — отметил он «Конец, мы скажешь: конец», — пояснила девочка. «А я долго не могу играть, потому что мне не хватает подыгровки», — возмутился Гарри. «Ты поставь красивую музыку, а мы тут все сделаем», — предложила Клавдия. «Понял. Как вам такое — Beach?» — спросил он. «Хорошо, Гаррик», — заверила сестра. «Так, дубль два», — объявила она.

Поклонники были восхищены юными актрисами. Многие также отметили, что Лиза любит командовать, а вот ее брат очень сдержанный и вежливый. «Любимые!» — отметила подруга Алла Борисовны Алина Редель. «Это прекрасно», — признался Вячеслав Макаров, ведущий. «Шикарные! От куда я знаю, когда у вас конец! Суть всего», «Ну, что не говорите, а Лиза вся в маму», «Клава — копия Кристины», «По-моему Лиза всеми рулит», — прокомментировали пост подписчики.

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