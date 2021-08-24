И рояль в кустах: 72-летняя Пугачева в алом бомбере сыграла мелодичную композицию под аплодисменты гостей в Грязи

Примадонна привела в восторг своих гостей. При этом шоумен Максим Галкин заявил, что певица просто импровизировала.

Максим Галкин на личной страничке в Instagram поделился редкими кадрами на фоне заката. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале запечатлел музыкальную импровизацию Аллы Пугачевой. Певица решила порадовать своих гостей в деревне Грязь, усевшись за рояль. Примадонна исполнила невероятно лиричную и мелодичную композицию под аплодисменты присутствующих. Никто из гостей даже не мог представить, что им посчастливится побывать на домашнем мини-концерте Аллы Борисовны.

Сама певица оделась по погоде. На улице уже похолодало. Поэтому жена Максима Галкина решила утеплиться: она примерила джинсы «варенки», молодежные кроссовки и алый бомбер с клетчатой рубашкой. Изюминкой образа певицы стала пышная укладка с вьющимися локонами.

В одном из интервью старшая дочка Примадонны Кристина Орбакайте уточнила, что муж певицы сделал для нее то, чего не смогли сделать другие — он забрал артистку жить к себе в дом. Ради Аллы Борисовны шоумен отстроил замок в подмосковной деревне Грязь. Раньше Пугачева большую часть времени проводила на своей даче в Малых Бережках под Истрой. Теперь за домом приглядывает внук певицы Никита Пресняков и его жена Алена Краснова.

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