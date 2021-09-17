«Он не стал моей эмоциональной половиной»: Чепурченко высказался о сравнении с Безруковым

Популярность Вячеслав Чепурченко получил благодаря ролям в сериалах «Измены» и «Жуки». В прошлом году актер заявил о себе на льду, став участником «Ледникового периода». А в этом решил пойти в «свободное плавание», поэтому в театре будет выступать только как приглашенный артист.

Вячеслава часто сравнивают с Сергеем Безруковым. Якобы он копирует действия звезды «Бригады». Но сам Чепурченко так не считает.

«По ужимкам и прыжкам я особенно на него похож. Поначалу все считали, что я просто чуть ли не пародирую Сергея Безрукова. Но у меня не было возможности считывать Сергея Витальевича, он не стал моей второй эмоциональной половиной. Да я и смотрел не так много его работ», — сказал Чепурченко в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Добавим, что актерское образование Вячеслав получил в Саратовском театральном институте.

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