Какой заботливый папа: Безруков увлек дочь живописью на берегу моря

Сергей Безруков чуть больше месяца назад стал отцом в третий раз. Его жена Анна Матисон подарила ему второго сына Васеньку, пара также воспитывает двухгодовалого Степу и пятилетнюю Машеньку.

Наследница, к слову, уже стала хорошей помощницей для своих родителей. Она присматривала за младшим братиком, когда мама была занята. А супруга Сергея Безрукова, стоит отметить, помимо воспитания детей, трудилась еще на дачном огороде, выращивая для свое семьи свежие овощи и фрукты. Актер признался, что для него нет ничего вкуснее только что сорванных огурцов с личной грядки.

Проведя все лето на даче, артист в настоящий момент отправился на море, но не на отдых, а в командировку, а компанию ему составила дочка.

«Впервые вместе на гастроли!» — рассказал любимец публики в личном блоге.

Безруков показал в Instagram несколько видео, запечатлев трогательное общение с дочерью. На этих кадрах девочка выглядит несказанно счастливой рядом с папой, прогуливаясь у побережья.

Как оказалось, личностным общением и променадом дело не обошлось, актер также занял Машеньку рисованием. По словам знаменитости, она обожает это дело.

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