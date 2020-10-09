«Выпитые литры очень мешали работе»: звезда «Гранда» Вячеслав Чепурченко о смешных случаях на площадке

«Измены», «Жуки», «Гранд», «Ледниковый период» — казалось бы, что может быть общего у этих проектов? Принципиально разные истории, разные характеры и сюжеты, но есть один человек, который идеально вписался во все три проекта – это актер Вячеслав Чепурченко. Сейчас его можно увидеть в четвертом сезоне «Гранда», который стартовал на телеканале «Супер», а также в шоу «Ледниковый период». Молодой человек не только успевает появляться в кадре, но и виртуозно катается на коньках. А еще он умеет садиться на три вида шпагата, обожает второстепенные роли и каждый раз замирает от страха, когда поднимает на руки фигуристку Яну Хохлову — обо всем этом и многом другом Вячеслав рассказал Teleprogramma.pro.

⁃ Поделитесь впечатлениями — как вам сериал? Почему согласились участвовать?

⁃ Я очень люблю второстепенные роли. Потому что, как правило, мне предлагают роли мажоров, «золотых мальчиков», героев-любовников.

Зачастую, это скучные персонажи, плоские. Очень много предложений на тему «молодой человек влюбляется в женщину постарше». У меня таких штук пять, наверное, после сериала «Измены». Поэтому когда мне предлагают роль более характерную, второго плана, когда у тебя всего лишь 5-10 смен, ты понимаешь, что можно практически все.

Так было и с «Грандом». Поэтому я с удовольствием согласился. Персонаж неоднозначный, веселый, со своей грустью и тоской, со своей историей. Такие штуки я очень-очень люблю.

⁃ Как вас приняла команда «Гранда»?

⁃ Они профессионалы, это всегда чувствуется. Когда ты приходишь на площадку, все работает, как часы. Даже когда появляются проблемы, а проблемы, естественно, не могут не появляться везде и всюду, то в хороших командах эти вопросы решаются очень быстро, культурно. Я видел, когда какая-то мелочь «взрывала» всю команду, уводя настроение в негатив.

⁃ Кто ваш персонаж?

⁃ Его зовут Николай. Он молодой актер, который работает в театре. У него есть кредит, семья, ответственность. И он подписался вот на такую работу: сыграть некую роль и в жизни. То есть, по сути, он всех обманывает. Это забавная ситуация, потому что, с одной стороны, мы видим, какой он искренний, когда играет роль, ему безоговорочно веришь. С другой стороны, зритель может наблюдать его настоящего, который пытается заработать денег, за этим интересно наблюдать.

⁃ Где проходили съемки?

⁃ Съемки проходили на «Амедиа» в декорациях. В декорациях прекрасно снимать, потому что когда снимаешь на натуре, на улице, всегда очень сильно зависишь от погоды: солнце, тучи, дождь. Сегодня должно быть солнце, а у нас дождь, вот сидишь, ждешь. Либо смены отменяют, либо ты вышел на пять минут и опять тучи. Поэтому в декорациях шикарно сниматься, тем более в таких, как «Гранд».

⁃ Были ли случаи на съемочной площадке, которые не попали в кадр, но было очень смешно?

⁃ Была забавная история, когда мы снимались с Владиславом Ветровым. Снимали сцену, в которой мы с ним сидим, выпиваем настойку под разговор. Первый дубль — я выпил три рюмки воды, разбавленной клюквенным соком. Второй дубль, третий дубль. Мы снимаем мою сторону, его, общий план. И я, естественно, на тот момент не успел сообразить, в каких немаленьких количествах пью воду. А Владислав, напротив, пил как-то так очень корректно, практически не подливал себе.

К двадцатому дублю я понял, что выпитые литры воды с клюквенным соком дают о себе знать и очень мешают работать. Поэтому приходилось периодически останавливать процесс, тормозить всю группу. Вот такая история.

Владислав — профессиональный артист, понимаете? Он заранее подготовил себе почву для съемки. Он мне объяснил, что у него очень часто такие сцены, где он выпивает. И он уже всегда с оглядкой на эти сцены смотрит. А я не успел, у меня нет такого опыта. Теперь, правда, есть.

⁃ Вы участвуете в проекте «Ледниковый период», первая ваша партнерша была Татьяна Тотьмянина, а теперь на лед выходит Яна Хохлова. Сложно было перестроиться?

⁃ С Татьяной Тотьмяниной я откатал только две программы, и она приболела, подробностей не знаю. Сейчас у меня прекрасная Яна Хохлова, у нас третья программа. Впервые с ней встали вдвоем на лед, за четыре тренировки мы создали номер с нуля. И откатали уже, это было прекрасно. Я ей благодарен за терпение, за доброту и отзывчивость и вообще за нормальный человеческий диалог.

⁃ Многому ли научились?

⁃ Как оказалось, у меня есть некая предрасположенность, к которой я практически не имею никакого отношения. У меня получается кататься, но, конечно, для того, чтобы развиваться в этом деле, нужно тратить очень много времени. У меня сейчас его нет, я снимаюсь в продолжении сериала «Жуки» и очень часто приезжаю на тренировку всего на два часа. А два часа раз в четыре дня — это очень мало.

Но чаще не получаются, съемки в Калуге (300 км от Москвы), дорога занимает три часа в одну сторону, получается туда-сюда, туда-сюда.

Естественно, прогресса как у ребят, которые в Москве 24/7 пока нет. Но ничего, все не просто так, буду стараться, дальше — больше. Кстати, у меня появилось много фишечек физических, которые никто не может сделать, шпагататики. Я воспитан на фильмах Джеки Чана, Ван Дамма, все эти боевики, драчки, и у меня с детства есть шпагаты.

Если мне чуть подразмяться, я прекрасно сяду на все три шпагата: на оба продольных и поперечный. В катании иногда это очень даже помогает.

⁃ Как вы думаете, у кого больше шансов на победу — у пар, где профессионал мужчина или женщина?

⁃ Я вам так скажу: Кузьмина сейчас катается, они просто на невероятном техническом уровне. И, конечно, ее партнер, двухметровый красавец, взял ее одной рукой, поднял над собой и крутит, вертит, как бабочку. Естественно, это выглядит намного ярче и поразительнее, и шикарнее, чем то, как я беру неуверенно партнершу на уровне живота и — спасибо, что поднял и слава Богу!

Конечно, в данном случае мне сложнее, потому что я несу ответственность не только за себя, но и за партнершу. И за Таню, и за Яну на данный момент несу ответственность. Естественно, сразу очень много мыслей.

⁃ Наверняка, девушки пытаются найти вашего расположения, какие самые необычные предложения поступали?

⁃ Вы знаете, меня недавно попросили что-то нарисовать. После спектакля мне подарили цветы с открыткой, в которой было написано: «Дорогой Вячеслав, вы так повлияли на меня, на мое сознание…». Не помню точно, не буду цитировать. Но смысл в том, что «мне хочется как-то запечатлеть ваше влияние на меня, пожалуйста, нарисуйте первое, что вам пришло в голову и я хочу это запечатлеть, как тату».

Мне это очень приятно, но вы понимаете, какая это ответственность! Вот такие предложения пугают. Это приятно, но я не стал рисовать. Не стал ничего посылать, потому что, мне кажется, это большая ответственность, которую я не хочу на себя брать.