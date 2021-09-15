«Оля-ля!»: Екатерина Климова приняла кокетливую позу, показав обтянутые джинсами округлые ягодицы

43-летняя звезда театра и кино Екатерина Климова одна из самых востребованных актрис. Причем, ее ждут не только на сцене и киносъемочных площадках. Екатерина Климова – еще и отличная модель, она много снимается в рекламе.
Бекстейджем с недавних съемок Екатерина Климова поделилась в сторис микроблога. В кадре она предстала с известным звездным визажистом Юрием Столяровым, который, вероятно, делал актрисе мейакап для съемок.
Именно Юрий Столяров сделал завораживающее видео, на котором Екатерина Климова принимала кокетливые позы, облокотившись на плечо визажиста.
Облаченная в водолазку горчичного оттенка и синие джинсы с завышенной талией, Екатерина Климова засветила точеную фигуру и слегка отвела на зад ягодицы, чтобы показать, какой они красивой формы.
«Оля-ля!» — не смог сдержать своего восторга Юрий Столяров.
Напомним, Екатерина Климова не только известная актриса, но и мама четверых детей. Старшей дочери Климовой Лизе Хорошиловой девятнадцать лет, а младшей, Белле Месхи, в октябре будет шесть. Сыновьям Матвею и Корнею соответственно пятнадцать и тринадцать лет.
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