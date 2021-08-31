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Мамина модница: дочка Климовой от Месхи в белой блузе с рукавами-крыльями пришла на день рождения к подруге

Младшая наследница Екатерины Климовой Белла довольно уверенно произнесла речь в честь именинницы.

Мамина модница: дочка Климовой от Месхи в белой блузе с рукавами-крыльями пришла на день рождения к подруге
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

43-летняя актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей, которых родила в трех браках.

Старшая наследница звезды Лиза появилась на свет от первого супруга Климовой Ильи Хорошилова, сыновей Матвея и Корнея актриса родила в браке с Игорем Петренко, а младшую дочку Беллу – от бывшего мужа Гелы Месхи.

Малышке в октябре исполнится шесть лет, но она не по годам умна. Белла занимается танцами, отлично плавает, учит языки и прекрасно читает наизусть стихи.

В Сети появилось видео, запечатлевшее маленькую Беллу в гостях. Судя по всему, дочка Екатерины Климовой пришла, чтобы поздравить с днем рождения свою подругу школьного возраста. На празднике Белла выглядела хорошеньким ангелом.

Звездная мама нарядила малышку в белую блузку с рукавами-крылышками и синие брючки. Белла с чувством произнесла довольно обширную речь, поздравив свою подругу.

«Маша, я желаю тебе, чтобы у тебя были только «пятерки», чтобы у тебя не было ни одной «двоечки». Желаю, чтобы у тебя было много друзей и хороших друзей, и чтобы ты была всегда здорова», — говорит Белла Месхи в кадре.

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