«Как так можно красиво стареть?»: Климова в белом трикотажном полувере попрощалась с летом

Этот вторник стал последним днем лета. По традиции, 31 августа практически каждый, кто ведет микроблог, считает своим долгом каким-то образом зафиксировать эту дату и попрощаться с самым прекрасным временем года. Посты по этому поводу с ноткой грусти появляются в лентах и обычных, и звездных пользователей Instagram.

Отметиться решила и актриса Екатерина Климова со своей верной подругой Татьяной Лютаевой. Звезды поделились совместным селфи. В кадре Екатерина Климова предстала в белом полувере, а Татьяна Лютаева в синем жакете с накладными карманами.

больше по теме В песочных оттенках: Екатерина Климова предстала в нюдовом платье кроше в своей гримерке в театре Актриса Екатерина Климова покрасовалась перед камерой.

«До свиданья, лето, до свидания!» — подписала кадр Екатерина Климова.

Правда, актриса, судя по ее задорной улыбке, скорее, не грустит, а радуется по поводу окончания теплого времени года.

Впрочем, подписчики Екатерины Климовой не стали фокусироваться на этом обстоятельстве. А просто сделали комплименты ей и Татьяне Лютаевой.

«Как так можно красиво стареть?! Климову не имею в виду, она еще молодая! Красивые обе, девчонки!», «Красивые и талантливые», «Зеленоглазые красавицы!», «Похожи, как сестры», «Самые шикарные актрисы нашего кинематографа», — высказываются в Сети.

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