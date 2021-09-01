Стильная — в маму: дочь Климовой в бежевых джинсах и песочном тренче предстала на школьной линейке со своим бойфрендом

Старшей дочери актрисы Екатерины Климовой Елизавете Хорошиловой уже девятнадцать лет, девушка вот уже больше года как не ученица. Лиза – студентка второго курса МГУ.

Но первого сентября она с другими своими бывшими одноклассниками пришла на линейку в свою родную Ломоносовскую школу. И даже произнесла речь.

«Друзья, мои дорогие пятиклассники, восьмиклассники, вы не поверите, как быстро проходит время. Пожалуйста, не забывайте учиться. Хотя бы обращать внимание на учебу», — обратилась Лиза Хорошилова к ученикам.

На торжественное мероприятие дочь Екатерины Климовой пришла в стильном наряде в песочных оттенках. Она сочетала бежевые джинсы с рваным краем с тренчем и светлыми туфлями.

На линейке был и бойфренд Лизы, с которым она училась в одном классе. Пара на днях вернулась с отдыха в Хорватии, где провела вдвоем несколько незабываемых дней.

Кстати, в этой же Ломоносовской школе учатся и младшие братья Лизы Хорошиловой, сыновья Екатерины Климовой от брака с Игорем Петренко Матвей и Корней. Родители мальчиков ради такого дня воссоединились и вместе посетили линейку в школе.

Смотрите также